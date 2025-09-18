Ä®ÅÄ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤é¤È¤Î¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Áè¤¤¡×ºÆ»²Àï¡©¡È¾Ã¤¨¤¿¥¤¥±¥á¥óFW¡É¤¬494Æü¤Ö¤ê¸ø¼°Àï¥´¡¼¥ë
2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¤¥±¥á¥óFW¤¬ËÜ³ÊÉü³è¤«¡£FW¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¡Ê27¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡Ë¤¬¼Â¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡Ê26¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤é¤È¤Î¡ÈÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Áè¤¤¡É¤ËºÆ¤ÓÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ê¥¦¥ÉÉî¿«¡©¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥óÌäÂêÈ¯¸À
¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤Ï9·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ü¡¼Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¸åÈ¾34Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò3-0¤Î´°¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¸åÈ¾13Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤ÏÁ°Àþ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â¤ËÍí¤ß¡¢ÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¸åÈ¾34Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éMF¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Á¥ë¥Õ¥£¥ä¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤À¡£ÆÀÅÀ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¤ÒöÓ¬¤ò¾å¤²¡¢¼«¿È¤ÎÉü³è¤ò¹â¤é¤«¤Ë¹ð¤²¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤¬¸ø¼°Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î13¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Î¥ª¡¼¥Õ¥¹Àï°ÊÍè¤Î¤³¤È¡£¼Â¤Ë494Æü¤Ö¤ê¡¢Ìó1Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£8·î¤ËÌó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì
2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç°ìÌö¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¡£Èà¤Ï2023-24¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¼õ¤±¤¿É¨¤Î¼ê½Ñ¤ÇÍ¢·ìÃæ¤Ë·ì±Õ´¶À÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¹çÊ»¾É¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È²óÉü¤ËÀìÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢ºòµ¨2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1»î¹ç¤â¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤·¤¿¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î17Æü¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ê¡¼¥°Âè5Àá¥ô¥§¥¤¥ìÀï¤ÇÌó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«1Ê¬ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£°Ê¹ß¡¢Ãå¼Â¤Ë¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ü¡¼Àï¤Ï33Ê¬´Ö¤È½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤Þ¤Çµó¤²¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÌö´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹188cm¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤È·èÄêÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢AÂåÉ½¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤ÎÉü³è¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖºàÎÁ¤À¤À¡£¸½ºß¡¢ÂåÉ½¤ÎÀµÅýÇÉ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡Ê24¡¢¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤¬Äê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢9·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ä¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÏFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê33¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë¤¬1¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤â¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÇÃå¼Â¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥½¥ó¤¬¡È´°Á´Éü³è¡É¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÆ¤ÓÂåÉ½¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£