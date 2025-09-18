平愛梨、卒園式の息子の一言「サッカー選手になりたい」で夫・長友佑都選手激変「すごい激詰め」
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの平愛梨が、17日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜よる8時〜）に出演。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手がスパルタになった瞬間を明かした。
長友選手と2017年1月に結婚し、2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男と、4人の男の子を育てる平。この日、息子の卒業式で「保護者の前で子どもが将来の夢を語るシーンがあって」と将来の夢を発表する場面があったと振り返った。
息子はその場で「大きくなったらサッカー選手になりたい」と長友選手と同じサッカー選手になりたいと発表。ところが、この発表を境に「翌日から長友さんが子どもに対してスパルタになってしまって」と、長友選手が一変したと平。「家で蹴ろうが、どこで蹴ろうがすごい厳しい感じでやらせるっていう」と厳しいサッカー指導が始まってしまったのだとか。「どこか今やらない空気になってると『サッカー選手になれないよ。なりたいんじゃないの』みたいな」「すごい激詰め」と、すっかり指導者目線のスパルタ状態になってしまったと語っていた。（modelpress編集部）
◆平愛梨、夫・長友佑都選手のスパルタ指導告白
