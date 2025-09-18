あの（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/18】歌手のあのが17日、自身のInstagramを更新。ファンから古着のワンピースコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】あの、ミニワンピから圧巻美脚際立つ

◆あの、美脚際立つスタイリング


あのは「ファンの女の子にもらった古着のワンピースとネックレスだョーアリガトウ」とファンからのプレゼントでのコーディネートを公開。膝上丈の花柄のワンピースを着こなし、美しい脚のラインが際立っている。

この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「似合ってる」「ファンの子センス抜群」「美脚」「ファン思いで素敵」「素敵なコーデ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

