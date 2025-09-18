板野友美、夫・高橋奎二選手への手作り“勝つ丼”披露「本格的」「勝利を呼びそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの板野友美が18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手への手作り料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】板野友美、夫に作った“勝つ丼”
下半身のコンディション不良で2軍調整していた高橋選手は、18日の巨人戦で約2ヶ月半ぶりに1軍のマウンドに上がる。これを受け、板野は「明日頑張れー」とエールを込めたメッセージとともに、夕食として作ったと思われる手料理を公開。「勝つ丼」と名付けたカツ丼の写真を「＃友飯」のハッシュタグ付きで投稿し、夫への愛情とサポートの気持ちを表現している。
この投稿に、ファンからは「本格的」「美味しそう」「愛情たっぷり」「素敵な奥さん」「勝利を呼びそう」「手作りですごい」といった声が上がっている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】板野友美、夫に作った“勝つ丼”
◆板野友美、夫への愛情込めたカツ丼を手作り
下半身のコンディション不良で2軍調整していた高橋選手は、18日の巨人戦で約2ヶ月半ぶりに1軍のマウンドに上がる。これを受け、板野は「明日頑張れー」とエールを込めたメッセージとともに、夕食として作ったと思われる手料理を公開。「勝つ丼」と名付けたカツ丼の写真を「＃友飯」のハッシュタグ付きで投稿し、夫への愛情とサポートの気持ちを表現している。
この投稿に、ファンからは「本格的」「美味しそう」「愛情たっぷり」「素敵な奥さん」「勝利を呼びそう」「手作りですごい」といった声が上がっている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】