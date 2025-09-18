エイベックスの松浦勝人会長が18日までに、YouTubeチャンネルでライブ配信を実施。人気ユーチューバーのヒカルの「オープンマリッジ」宣言に言及した。

松浦氏は、視聴者からのヒカルに関するコメントを求められ「ヒカルの話は知らんわ。俺、何も言う立場じゃない。夫婦の話に言ってもしょうがないと思いますよ」と前置きした上で、「（オープンマリッジに）そうしたいからそうするんでしょ。でもひとつ思ったのは、（進撃の）ノアちゃんかヒカルのどちらかが誰かとそういう関係になったとき、その『誰か』のことはどう思ってるのかね？」と疑問を呈した。

続けて、「（自分は）独身だから偉そうに言えるんだけど、別に結婚していた時に不倫しなかったかって言ったら不倫しまくってたから碌なもんじゃないんで言えた柄でもなんでもないんだけど」と断った上で、「不倫はキツイよね。もちろん相手もキツイけど、こっちもキツイからね。気持ちって入れ込んだらどこまでも入れ込んじゃうでしょ。だからそこらへんがね…。夫婦で決めたことは夫婦でやればいいけどさ、夫婦以外のところにも波及するわけじゃん、結局。そこをどう思ってるのか」と話した。

その例として「俺とノアちゃんが付き合っちゃうとか浮気しちゃって、俺が本気になっちゃって…」と切り出し、「ノアちゃんは気持ちが『うわー』って（拒絶的に）なったら俺はどうすんの？俺の立場は？みたいな。そういうことじゃないの？」と説明。「あれ全部、ヒカル目線だからね、言ってるの」と指摘し、「ヒカルの動画、観てみい。どう見える？ノアちゃんの顔が」と視聴者に問いかけた。

ヒカルは14日にYouTubeチャンネルを更新し、交際0日で結婚した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノア（30）と2人で登場。「オープンマリッジ」を宣言し「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明していた。