大沢たかお（57）が18日、都内で行われた味の素AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」のテレビ新CM発表会で「365日、やっているので、日常の動作」と自認する、コーヒーのハンドドリップを実演した。「何か、これ、試験ですか？」と照れつつ「こちらに来る前に、家で飲んで来たんだけどタイトル、味、香織がマッチしているなと」と語るように慣れた手つきで、味の素AGFの社員と2杯分、コーヒーを入れた。「自分の日常の香りなので、落ち着く」と言いつつ「普段から2人分、入れているわけではないので…誤解のないように」と言い、場内を笑わせた。

大沢は、この日から公開された新CM「珈琲を、こころに」篇に出演。普段からコーヒーを愛好し、生活になくてはならない存在としてたしなんでいる、大沢が1杯のコーヒーを楽しみながら、次第に心が整っていく様子を描いたCMとなった。CMについて「本当にリラックスした、ぜいたくな空間が表現されていて、自分も大好きな広告となりました。僕自身、コーヒーがすごい好きで、日常生活とともにあるくらい朝。昼、盤…パートナーのように飲んでいる。プライベートを持ち込めば、ウソのない本当の表現になると思いました」と評した。

トークの中でも、コーヒー愛は止まらなかった。「朝、起きて飲む、まず仕事に取りかかる時に飲み。夕方の食後、仕事終わり…スイッチ、リセットのタイミングに一緒にいる」と笑みを浮かべた。仕事場でも「同じ味のコーヒーを飲みたい方。スティックを何本も持っている。自分だけのぜいたく…向き合える時間になるようにしていますね」と、コーヒーを常に飲むことができる状態にしているという。「朝起きて、コーヒー入れて、今日はどんな1日になるのかな…自分と向き合う。仕事中、たくさんの方に囲まれても自分と対話したい。自分の気持ちを聞いてあげたい時に、飲むとそういうモードになる。自分と向き合う瞬間をどんな場所でも、状況でも体験できるようにコーヒーを飲みます」と。コーヒーを飲む時は、自分を向き合っていると明かした。