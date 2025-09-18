【最終回】「日本統一」繁華街で放火が発生…トクリュウの戦闘員たちが警察署を襲撃し…
大蔵（黒田アーサー）は逮捕されたものの、氷室（本宮泰風）も田村（山口祥行）も、有森（橋本じゅん）がこのまま黙っているはずはないと考えていた。
そんな折、繁華街のあちこちで放火が発生。大勢の警官が駆け付けるが、その隙にトクリュウの戦闘員たちが警察署を襲撃する。
急いで駆けつける氷室たち侠和会の面々と杏（篠田麻里子）、浜田（二ノ宮隆太郎）。
そしてついに有森と直接対決へ！「日本統一 東京編」、堂々の完結！
最終話
