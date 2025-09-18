きょうも各地で厳しい暑さが続くでしょう。

【写真を見る】晴れる所が多いものの所々で雨予想 飛騨地方は昼過ぎにかけて急な雷雨に注意 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（9/18 昼）

正午前の名古屋市内です。雲は出ていますが、朝から広く日差しが届いています。名古屋は午前9時前に気温が30℃を超え、この時間も夏のような暑さが続いています。

きょうの午後は晴れる所が多いものの、所々で雨が降るでしょう。飛騨地方では昼過ぎにかけて大気の不安定な状態が続くため、雷や急な激しい雨に注意が必要です。



最高気温は名古屋や津で34℃、岐阜や尾鷲で33℃、高山では30℃くらいになるでしょう。平年より5℃前後高い所が多く、午後も厳しい暑さが続きそうです。

【週間予報】

あさって土曜日にかけては、曇りや雨の所が多いでしょう。最高気温が30℃に届かない所が多く、真夏のような暑さは落ち着く見込みです。



日曜日以降は晴れる予想ですが、猛暑は戻らず季節の進みを感じられるでしょう。最低気温も次第に下がる見込みで、山間部では朝晩は肌寒くなりそうです。急な気温の変化にはお気をつけください。