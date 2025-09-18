ママ友に違和感…地元の友人に電話したら「なんかあった？」｜価値観の違いですか？【ママリ】

りさの態度に違和感を覚えたはるかは、学生時代からの地元の友人に探りを入れるべく電話します。挨拶もそこそこにりさの話になり、友人のゆかりからずばり「りさとなんかあった？」と聞かれ、ぎくっとします。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

はるかは地元の友達・ゆかりに電話をします。ゆかりはりさとも友達なので、何か分かるかもしれません。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

さっそく、話題はりさのことに。ゆかりは、りさがはるかの家の近くに引っ越したことを知っているようです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

はるかは、ゆかりに「子どもができてから、りさと遊んだ？」とたずねます。はるかが覚えている学生時代のりさと、今のりさは印象が違うようです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「子ども産んでからりさと遊んだりした？」と聞いただけで、「なんかあった？」と気づくゆかり。鋭い！

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）