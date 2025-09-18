¡Ú¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Û¸¶ºî¼Ô¡¦µûË¤ÈOfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÆ£¸¶Áï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¸ø³«¡ª
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦µûË¤È¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÆ£¸¶Áï¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Ç¼ê筭¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¤·¤¿¿·±Ô¡¦µûË¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100m¡×¤È¤¤¤¦°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¶¸µ¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢´°·ë¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ1ºîÌÜ¤Î¡Ø²»³Ú¡Ù¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÈÌ¾¹â¤¤ÊÆ¥¢¥Ë¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦´ä°æß··ò¼£¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤ÎÂ®¤¤ ¡ÉºÍÇ½·¿¡É ¤Î¥È¥¬¥·¤ò¾¾ºäÅíÍû¡¢¥È¥¬¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢100mÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ ¡ÉÅØÎÏ·¿¡É ¤Î¾®µÜ¤òÀ÷Ã«¾ÂÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö100m¡×¤ÎÇ®¤À¤³¦¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÆâ»³¹·µ±¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤éÁíÀª12Ì¾¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦µûË¤È¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÆ£¸¶Áï¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¡ß·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Î¿·¥«¥Ã¥È±ÇÁü¤ò´Þ¤àÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óMV¤¬¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼çÂê²Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤Ï¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Î½ñ¤²¼¤í¤·ºÇ¿·¶Ê¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÆ£¸¶¤¬¸¶ºî¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ëÆ£¤äºÃÀÞ¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡¢»¾²Î¤È¤Ê¤ë²Î»ì¤ò¾è¤»¤¿¡¢¿´¿Ì¤ï¤»¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»î¼Ì¤ò¸«¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤¬ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡×¡¢¡Ö¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù´Ñ¤Æ¤«¤éµ´¥ê¥ÔÃæ¡ª¡¡²Î»ì¤ÎÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤È³Ú¶Ê¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤âSNS¤ÇÁá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤¬´¶¤¸¤ë¸¶ºî¤ä³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¤Î¢ÏÃ¤¬ËþºÜ¡£
Æ£¸¶¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¿´¤ÎÃæ¤ò¥Ð¡¼¥ó¤È¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤¬·à¾ì¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£µûË¤Ï¡Ö¼çÂê²Î¤È±ÇÁü¤¬Áê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ØÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤â³Ú¶Ê¤â¤¹¤´¤¤¡ª¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥«¥Ã¥È±ÇÁü¤ò´Þ¤àÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óMV¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ï¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤«¤é»×¤ï¤º´Ñ¤ë¼Ô¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î100£í¤Ë·ü¤±¤ëÀ¸¤ÍÍ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½À®¡¦ÊÔ½¸¤Ï¡¢´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¤È¡¢ËÜÊÔ¤ÎÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎµÜºêÊâ¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Ï¡¢ÌÀÆü9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¤¤¤è¤¤¤èÁ´¹ñ¸ø³«¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËµûË¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Ç¼ê筭¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¤·¤¿¿·±Ô¡¦µûË¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100m¡×¤È¤¤¤¦°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¶¸µ¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢´°·ë¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ1ºîÌÜ¤Î¡Ø²»³Ú¡Ù¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÈÌ¾¹â¤¤ÊÆ¥¢¥Ë¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦´ä°æß··ò¼£¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤ÎÂ®¤¤ ¡ÉºÍÇ½·¿¡É ¤Î¥È¥¬¥·¤ò¾¾ºäÅíÍû¡¢¥È¥¬¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢100mÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ ¡ÉÅØÎÏ·¿¡É ¤Î¾®µÜ¤òÀ÷Ã«¾ÂÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö100m¡×¤ÎÇ®¤À¤³¦¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÆâ»³¹·µ±¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤éÁíÀª12Ì¾¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¼çÂê²Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤Ï¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Î½ñ¤²¼¤í¤·ºÇ¿·¶Ê¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÆ£¸¶¤¬¸¶ºî¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ëÆ£¤äºÃÀÞ¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡¢»¾²Î¤È¤Ê¤ë²Î»ì¤ò¾è¤»¤¿¡¢¿´¿Ì¤ï¤»¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»î¼Ì¤ò¸«¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤¬ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡×¡¢¡Ö¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù´Ñ¤Æ¤«¤éµ´¥ê¥ÔÃæ¡ª¡¡²Î»ì¤ÎÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤È³Ú¶Ê¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤âSNS¤ÇÁá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤¬´¶¤¸¤ë¸¶ºî¤ä³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¤Î¢ÏÃ¤¬ËþºÜ¡£
Æ£¸¶¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¿´¤ÎÃæ¤ò¥Ð¡¼¥ó¤È¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤¬·à¾ì¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£µûË¤Ï¡Ö¼çÂê²Î¤È±ÇÁü¤¬Áê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ØÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤â³Ú¶Ê¤â¤¹¤´¤¤¡ª¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥«¥Ã¥È±ÇÁü¤ò´Þ¤àÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óMV¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ï¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤«¤é»×¤ï¤º´Ñ¤ë¼Ô¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î100£í¤Ë·ü¤±¤ëÀ¸¤ÍÍ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½À®¡¦ÊÔ½¸¤Ï¡¢´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¤È¡¢ËÜÊÔ¤ÎÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎµÜºêÊâ¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Ï¡¢ÌÀÆü9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¤¤¤è¤¤¤èÁ´¹ñ¸ø³«¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËµûË¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ