元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のInstagramを更新。

現在公開中の映画「隣のステラ」を鑑賞したことを報告しました。

【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「きゅんきゅんし過ぎて溶けそうでした」 青春ラブストーリー 映画「隣のステラ」に感激



希空さんは、映画鑑賞の後なのか、夜の街中を背景に、黒いネット状のトップスにブーツというコーディネートで、肩には白いチェーンバッグを掛け、スタイリッシュなお出かけスタイルを披露しています。







希空さんは、「隣のステラ見てきた」と投稿。希愛さんが観賞した映画「隣のステラ」は、幼なじみでありながらも‟芸能人と一般人”というもどかしい関係になってしまった2人の、ピュアで真っすぐな恋の様子を描いた、切ない超王道ラブストーリーです。







同年代の女子高校生が主人公の、切ない恋の物語を鑑賞した希愛さんは、「きゅんきゅんし過ぎて溶けそうでした」と感想を綴っています。









希空さんのWEB上での注目は大きく、2025年9月18日11時30分現在で、Instagramのフォロワー数は115.7万人に到達。YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.7万人を超えるなど、多くのファンから支持を集めています。

【担当：芸能情報ステーション】