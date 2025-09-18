¹á¼è¿µ¸ã¡¢¥Ï¥ï¥¤¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¥í¥±Ì¤·Ð¸³¡ÖÅö»þ¤Ï1½µ´Ö¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¿·¤·¤¤ÃÏ¿ÞÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤ÏÃÇ¸À¡ÖÎ©¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÓ¡Û
¡¡°ð³À¸ãÏº¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¡¦¹á¼è¿µ¸ã¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤¬Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ø72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È8Ç¯¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤¬¡¢ºÇ¶áÆÃ¤Ë¹¥Ä´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¤çORICON NEWS¤¬¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÆÍ·â¤·¡¢¹á¼è¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¹á¼è¤Ïº£¸å¹Ô¤¤¿¤¤¥í¥±Àè¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Áð¤Ê¤®¤Î¡Ö3¿Í¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¡×È¯¸À¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼3ÊÓ¤Î¤¦¤Á¤Î¸åÊÓ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥Ã¥³¥ê¡ª¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¹á¼è¿µ¸ã
¢£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¡¡¤ä¤ë¤Ê¤é¥Þ¥¹¥¯´ë²è¡©
¡½¡½¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Î¹ëÅ¡¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿²ó¡Ê8·î3ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥í¥±¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤·¡¢Í½»»¤È¤«²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹á¼è¡§¥Ï¥ï¥¤¡ª¤³¤ì¤ÏÂç¤¤á¤ÎÊ¸»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ÝÇ½À¸³è¤â¤½¤í¤½¤í40Ç¯¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤È¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤¬¹¥¤¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¡¢¼Â¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ÝÎò40Ç¯¶á¤¯¤Æ¡¢·ë¹½¥í¥±¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
¹á¼è¡§Åö»þ¤Ï1½µ´Ö¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤â¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï³¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¹á¼è¡§¡Ä¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó&¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷¡×´ë²è¤ä¤í¤¦¡¢¸½ÃÏ¤Ç¡£¡Ö¤¢¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤À¡ª¡×¡Ö¡Ä»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¿·¤·¤¤ÃÏ¿ÞÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é
¡½¡½Æ±¤¸²ó¤Ç¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ï¡Ö3¿Í¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¼è¡§ºÇ¶á¡ÊÁð¤Ê¤®¤¬¡Ë¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¥É¡¼¥à¤Ë¡ËÎ©¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Èà¤¬¤³¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦·ë¹½¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¡È¸À¤¦¤È·Á¤Ë¤Ê¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹á¼è¡§¤³¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òËÌ³¤Æ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¥É¡¼¥à¤À¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Þ¤¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é°ð³À¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¡Ö¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê1¿Í10¿Í¤°¤é¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¡Ö10¿Í¤¸¤ãÌµÍý¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éSNS¤Ç¡Ö¿µ¸ã¥ê¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢1¿Í¤¬10¿ÍÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¹á¼è¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÈÖÁÈ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎABEMA¤Î¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£»þ¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤·¤«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ÈËÍ¤éÈÖÁÈ¤¬½Ð²ñ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¡£¤¼¤Ò¤È¤â¤â¤¦1²ó¡¢2²ó¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ëö±Ê¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
