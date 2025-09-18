東京・歌舞伎町の路上で売春目的の客待ちをしていた21歳の女が、ホテルで男性から現金を盗んだとして逮捕されました。女は売春行為などで、およそ1億1000万円を稼いでいたとみられています。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、無職の青柳美結容疑者（21）です。青柳容疑者は今年7月、東京・新宿区のホテルでネパール国籍の専門学校生の男性（20代）の財布から、現金3万6000円を盗んだ疑いがもたれています。

青柳容疑者は、歌舞伎町の大久保公園近くで売春目的の客待ちをした上で、男性と一緒にホテルに行き、男性がシャワーを浴びている間に現金を抜き取り、部屋から立ち去ったということです。青柳容疑者は容疑を認めているということです。

青柳容疑者は売春行為などで、2年間でおよそ1億1000万円を稼いでいたとみられていますが、青柳容疑者との金銭トラブルに関する通報が8件寄せられているということで、警視庁は余罪を調べています。