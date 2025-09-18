¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¶¿åË®¹¤µ¤ó¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë²Ë¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×ÃË»ÒÂåÉ½¤ÎÍèÇ¯¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¡Ö¿®¤¸¤Æ¸«¼é¤ë¡×
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤Ç¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¡Ë¤¬¡¢¥ê¥Ó¥¢¡ÊÆ±75°Ì¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£´û¤ËÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤ÎÂåÉ½Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¶¿åË®¹¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬º£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë´üÂÔ¤ò¤è¤»¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
´îÆþÍ§¹ÀTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿åË®¹¤µ¤ó¡§½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´îÆþ¥¢¥Ê¡§²ù¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼ý³Ï¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
À¶¿å¤µ¤ó¡§º£Æü¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¡¼¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Áª¼ê1¿Í1¿Í¤¬²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°ìÈé¤âÆóÈé¤â¤à¤±¤Æ¡¢¥í¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î¥á¥À¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´îÆþ¥¢¥Ê¡§ËÜÅö¤ËÂåÉ½¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â¶·¤·¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£»î¹ç¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶¿å¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥ê¥Ó¥¢Àï¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£
À¶¿å¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦º£Æü¸«¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀï¤¤Êý¤Î½çÈÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ë¥³Àï¡¢¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´îÆþ¥¢¥Ê¡§¤½¤·¤Æ¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¼þ¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ëº£²ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢ÂåÉ½¤Ï¡£Â¿Ê¬¤«¤±¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤ÆÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïº£¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡£
À¶¿å¤µ¤ó¡§¤â¤¦ËÍ¤Î»þÂå¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Î²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¡¢°ìÈé¤âÆóÈé¤â¤à¤±¤¿¤éÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¸«¤Æ¤¿¤é¤â¤¦ËÜÅö¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë²Ë¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£º£Æü¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÀ¸·üÌ¿³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òËÍ¤¿¤Á¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤â¤Ç¤¹¤Í¤É¤ó¤Ê¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¶½Ê³¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤È¤¤ËÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¸«¤Æ¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´îÆþ¥¢¥Ê¡§B¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤â·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ë¤¹¤´¤¯¶á¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
À¶¿å¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê²¿¤«¤ò²æËý¤·¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºàÎÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´îÆþ¥¢¥Ê¡§¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤¬¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤ë»Ñ¡¢¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¿®¤¸¤ë¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1»î¹çÌÜ¡¢2»î¹çÌÜ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â´ÊÃ±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò¿®¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Æü¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï´Ñ¤Æ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤ËÃíÌÜÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£²ó50²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë´üÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÏËÜÅö¤ËÁêÅö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿®¤¸¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬À¼±ç°ì¤Ä¤¬±þ±ç¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê¤À¤·¤¿¤ê¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´îÆþ¥¢¥Ê¡§ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦ÂåÉ½¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
À¶¿å¤µ¤ó¡§¤³¤³¤«¤é´ü´Ö¤¬¾¯¤·¶õ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£²ó½Ð¤¿²ÝÂê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê1¿Í1¿Í°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¤¤À¤·¹îÉþ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿·Á¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´îÆþ¥¢¥Ê¡§³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²òÀâ¡¦À¶¿åË®ÍÎ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£