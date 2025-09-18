お笑い芸人のレイザーラモンＲＧが１７日、日本テレビ系「千鳥かまいたち」で、子供にゲームを辞めさせるＲＧ家の方法を紹介するも、かまいたち濱家隆一が「鵜呑みにする親御さんがいたらいけない」と反論した。

この日はパパ芸人たちが育児についてさまざまなエピソードを紹介。その中でＲＧは現在２０歳の長男が中学生の時に「グランツーリスモっていうゲームがあって、息子がハマりすぎてタイムが上がって。ｅスポーツが国体になると。国体の種目になるとなって目指すと言いだしたから、ハンドル付きの４、５万するやつを買って、頑張れと」と、国体選手を目指すために環境を整えてあげたという。

だが「東京都だけめちゃめちゃレベルが高くて。他の県なら行けたけど、１０人中、１１位とかで」とギリギリで出場できなかったという。「それで、ああ〜となって悔しすぎてコントローラー置いて、受験に集中した」とゲームをさっぱり辞めてしまったという。

ちなみにＲＧの長男は、都内屈指の進学校・都立西高を卒業している。

なので「ゲームを辞めさせたい時は一回、めちゃくちゃやらせて下さい。強いやつとやらせて無理となったら、次のことをやる」と制限なく徹底的にやらせれば、そのうち辞めると助言した。

これに濱家が「ＲＧのところはお子さんがしっかりしてるから。グランツーリスモでも１位をとろうとするお子さんやからリモコンを置くだけで、ダラダラやる子はヤバイ」と口を挟んだ。そして「明確なオチはないけど、それを鵜呑みにされる親御さんがいたらいけないので、警告のために言っておきます」と言い、千鳥ノブも「誰かが言わないとね」と同意していた。