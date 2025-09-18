Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の千賀健永（３４）が１８日、都内でアッヴィ合同会社アラガン・エステティックスのポップアップイベント「お肌見Ｓａｌｏｎ」の発表会に参加した。

美容医療に関するイベントということもあり、美容について熱くトーク。「子供の頃から自分の顔にコンプレックスがあった」と告白し、「１０代前半からアイドルの仕事を始めたので、理想の自分を考えることが多かった」とも話した。

さらに「母が美容の仕事をしている関係で美容医療の知見が少しあった。子供なので本来の自分を受け入れるのがスタンダードの考え方なんですけど、別の選択肢として僕は新しい自分に期待することを選んだ」と説明。「鼻や口元、フェイスラインがすごく気になっていて、そのあたりを改善するために施術を受けたりしました」と美容医療を行ったことを明かした。

その結果、心が晴れやかになったという。「施術をした後に、今までに感じたことのない豊かさを感じた。僕は美容医療で良かった。そうやってコンプレックスから脱却していくのはすごくいいことだと思った。なりたい自分になれることが美容医療のすばらしいポイント」と笑顔。「自己肯定感が上がったりとか、理想の自分になれることでパフォーマンスや、精神的な変化が大きかった。すごくプラスですし、実際に施術をして明確に変わったものもあると思うんですけど、精神的に人と会話をすることがすごく楽になった」とうなずいた。

「最終的に自分の意思で決めるのが大事」とも強調した。「選ぶ美容医療によっては後戻りができないリスクも伴う。しっかりと医師のカウンセリングを受けてもらいたい」と呼びかけていた。