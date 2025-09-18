ヒコロヒー（35）と松村沙友理（33）が18日、都内で、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」新CM発表会に、特別ゲストとして出席した。

ビールについては「基本的に毎日飲む。飲まないと終わらない」としたヒコロヒー。同商品を飲んだ感想を「メチャクチャうまい！ ノンアルがにわかに信じられない」と絶賛し、「夜ご飯や仕事終わりで、ビールと同じように飲みたい」と語った。

一方、松村は「26歳で初めてビールを飲んで、こんなにおいしいものがこの世にあるのかと思った」と告白。「黄色と白の組み合わせを見ると、ビールに見えてしまいます」と“さゆりんご”調で続けると、ヒコロヒーから「大変やね」と冷ややかに突っ込まれた。

同商品の感想は「本当に濃くて、ガツンと刺激があって、満足度があります」とした。「おつまみにぴったりな、ビールのような味ですね」と続けると、「1日のご褒美で締めに飲みたいです」と、ここもさゆりんご調で話した。

また、幸せを感じる瞬間を「最近、洗濯物が乾いているのを見るのが幸せ」と不思議ちゃんぶりも披露。会場が「？」に包まれる中、「今まで外に干さなかったけど、最近外に干すようになって、朝干して帰ってきて取り込んで乾いてるっていう瞬間が幸せ」と続け、「ベゼルズを飲みながら取り込みたい」と独特な感覚でアピールした。これにはヒコロヒーも沈黙だった。