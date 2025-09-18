みなさんは、大人になってから友達ができたことはありますか？「大人になると、新しい友達を作るのは難しい」と感じている方もいるかもしれません。全国の社会人に行った調査では、4割近い人が「仕事がきっかけで友達ができた」と回答しています。



この調査は、株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市）が、社会人500人を対象に2025年4月に実施したもので、回答者は女性352人、男性148人でした。



「大人になってから友達ができたきっかけ」を尋ねたところ、最も多かった回答は「仕事」で41.8％。2位は「育児」で15.2％、3位の「趣味」は12.4％でした。



【1位：仕事】（41.8%）

・転職後に新たに勤務し始めた職場で、年齢は離れていたが同じ時期に入職した同期として仲良くなった。同じ時期に同じような悩みを抱えていることが多く、励まし合い支え合いながらともに成長でき、なんでも話せる友人となったように思う（30代女性）

・仕事仲間や取引先の人です。最初は仕事を通じての会話だけでしたが、次第に共通点が多いことに気づき、話が弾んでプライベートの付き合いもするようになりました（40代男性）



長い時間を過ごす職場では、上司や同僚と関わる機会が多く、自然に関係が築きやすいと考えられます。



【2位：育児】（12.4％）

・子どもが産まれて、支援センターや幼稚園などで知り合いになった（40代女性）

・子どもの習い事（野球）の付き添い（50代男性）



「同じ幼稚園や小学校の保護者」や「子どもの習い事」、子育て支援センターや児童館など、親子が集まる教室やイベントで友達ができた人もいました。調査を行った同社は「子育て」「学校・習い事」という共通の話題があり、送迎などで定期的に顔を合わせることが多いため、会話が弾んで仲良くなりやすいためではないかと述べています。



【3位：趣味】（15.2％）

・好きなアーティストのライブに行った際、周囲の人とチケット番号を確認し合っていたら雑談に発展して、友達になった（30代女性）

・ロードバイクが趣味で、いつもの周回コースを走っているとよく会うので、言葉を交わすようになったのがきっかけです（60代以上男性）



趣味を通じた出会いは、好きなことを共有できて共通の話題があるため、気の合う友人ができやすい場となっているようです。



【4位：SNS】（11.8％）

・SNSで同じ仕事をしている人とつながった（30代女性）

・性格的に習い事をする勇気もなければ、職場の同期と仲良くなることも難しい人間でした。そのためSNSでの「お互いにお互いのことを何も知らない。でも、好きなものは共通している」という状況が自分にとても合っていたのだと思います（30代女性）



【5位：習い事】（4.4％）

・3年くらい前に音楽教室でエレキベースを習い始めた。年2回の発表会でグループをつくるので、いろんな人と仲良くなった（30代女性）

・生け花教室へ通っていた仲間（50代女性）



「この人とは友達だなと感じるのはどんなときか？」という問いには、「気を使わず付き合える」（21.0％）という回答が最も多く、2位は「価値観が合う」（18.6％）、3位は「一緒にいて楽しい」（17.0％）でした。同社は、大人の友人関係において、無理せず自分らしくいられる関係性が重視されていることがわかると述べています。



【1位：気を使わず付き合える】（21.0％）

・気を使わずにいられて、無言でも気まずくならない。無理なことははっきりと言える関係（30代男性）

・無理をしないで会話ができる（40代女性）



「沈黙が苦にならない」「言いたいことを正直に言える」といった関係性が信頼や理解の証であると考えられます。



【2位：価値観が合う】（18.6％）

・嫌だなと思うことや楽しいと思うことが似ていて、価値観が合うなと感じたとき（20代女性）

・人生における価値観や、仕事で大切にしたいメンタリティに近いものを感じるとき（30代男性）



価値観が合うと、お互いに「嫌だったこと」や「嬉しかったこと」に共感しやすくなります。人生観や物事への考え方が似ていると、自然と心の距離も縮まるようです。



【3位：一緒にいて楽しい】（17.0％）

・長時間でも気兼ねなく、楽しい時間を過ごせる（40代女性）

・一緒にいて楽しいし、話をしていると時間が早く過ぎる（50代女性）



一緒にいて楽しいと感じることは、友人関係における基本的な感覚です。会話が弾んで時間があっという間に過ぎるような関係は、お互いに心を許していい感情をもっている証拠かもしれません。



大人の友情に求めるものの1位は「適度な距離感がある」（38.8％）、2位「自然体でいられる」（30.2％）でした。大人の友情には、自分が心地よくいられる関係性が求められているようです。



【1位：適度な距離感がある】（38.8％）

・ほどよい距離感を保ちながら付き合っていけることは、大人の友情として大事だと思う。どうしても大人になると踏み込まれすぎると構えてしまう部分があり、逆に踏み込みすぎることで、友情が壊れてしまうこともあると思うので（30代女性）

・ある程度の距離感を保って、お互い依存せず自立した関係を求めます（40代女性）



【2位：自然体でいられる】（30.2％）

・ありのままの自分自身を受け入れてくれる人。見栄や虚勢を張らずに、楽しめる人（50代男性）

・「自分を必要以上に大きく見せなくてもいい」ということでしょうか。仕事の付き合いだと、実力以上の自分を見せないと侮られてしまいます。でも友人には素の自分を見せられるので楽です（60代以上男性）



【3位：共通の話題がある】（17.2％）

・共通の趣味をもち、一緒に楽しめる時間があること（40代男性）

・共通の話題があることと、立場が同じことです（50代女性）



4位には「価値観が似ている」（12.2％）、5位には「尊重しあえる」（6.6％）、6位には「なんでも話せる」（6.4％）、7位には「助け合える」（4.2％）がランクインしました。



