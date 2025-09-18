元AKB48島崎遥香（31）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。イルミネーションについて語った。

番組のテーマは「ロマンチストすぎる女子VSドライすぎる女子」。“ドライ派”の島崎は「イルミネーションの楽しみ方がわからない」という町の声に共感した。

島崎は「一軒家のおうちの方だとやってくださってる方とかいるじゃないですか。他人のためになんで電気代使ってるんだろうって思っちゃう」と笑いながら語った。

同じく“ドライ派”ヒコロヒーは「クリスマスの時期とかになるとどこもかしこもきれいになって、みんな『わーきれい』って言うじゃないですか。ワシめちゃくちゃ落ち込むんですけど」と語った。

島崎は「あ、ちょっとわかる」と共感した。

ヒコロヒーは「これを見て『きれい』って言わなアカン空気感と、これも見て『きれい』って出ない自分と、いろんなことに落ち込んでる。だからわしイルミネーションって暴力やと思ってる」と語った。

島崎は「それを見ている周りの人たちの幸せな空気感とかも苦しくなる」と明かした。