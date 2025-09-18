＜速報＞元巨人軍監督・原辰徳がパー発進 日本シニアOP開幕
＜日本シニアオープン 初日◇18日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦が開幕した。大会初出場となる読売巨人軍の元監督・原辰徳（67歳）が、午前11時30分に大ギャラリーからの歓声を浴びながらティオフ。1番パー4をパーで滑り出している。
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
5アンダー・首位タイに海老根文博と矢澤直樹。4アンダー・3位タイには増田伸洋、渡部光洋、谷昭範ら5人が続いている。賞金ランキング2位の宮本勝昌は2オーバー・44位タイ。谷口徹、伊澤利光、宮瀬博文らも同順位につけている。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）、2戦連続優勝を狙う岩本高志、横田真一は同組で午後0時30分にスタートする。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原辰徳氏が大谷翔平のルーティンに言及「彼の場合はストライクゾーンが…」
元巨人軍・原辰徳氏が初のナショナルOP参戦 注目組入りに「図々しくプレーさせていただきたい」
新たな競技人生を歩む元巨人軍・原辰徳 現役時から変わらぬ“サムライの精神”「天下を取りたいのなら…」
石川遼が原辰徳氏のプレーに脱帽「プロ、ですよ」 理由は270Yドライブではなく…
渋野日向子ら出場！ 米女子ツアーの組み合わせ
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
5アンダー・首位タイに海老根文博と矢澤直樹。4アンダー・3位タイには増田伸洋、渡部光洋、谷昭範ら5人が続いている。賞金ランキング2位の宮本勝昌は2オーバー・44位タイ。谷口徹、伊澤利光、宮瀬博文らも同順位につけている。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）、2戦連続優勝を狙う岩本高志、横田真一は同組で午後0時30分にスタートする。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原辰徳氏が大谷翔平のルーティンに言及「彼の場合はストライクゾーンが…」
元巨人軍・原辰徳氏が初のナショナルOP参戦 注目組入りに「図々しくプレーさせていただきたい」
新たな競技人生を歩む元巨人軍・原辰徳 現役時から変わらぬ“サムライの精神”「天下を取りたいのなら…」
石川遼が原辰徳氏のプレーに脱帽「プロ、ですよ」 理由は270Yドライブではなく…
渋野日向子ら出場！ 米女子ツアーの組み合わせ