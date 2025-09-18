大道芸・もりやすバンバンビガロ、11月から東京進出を発表 劇場で屈指の人気者「とにかく頑張ります！」
大道芸人のもりやすバンバンビガロが17日、東京進出を発表した。12月6日に新宿・ルミネtheよしもとにて、もりやすバンバンビガロ単独ライブ『ルミネBABABA BAAAAN!!!』を開催することも決定した。
【写真】東京進出を発表したもりやすバンバンビガロ
もりやすバンバンビガロが、ルミネtheよしもとで単独ライブを開催するのは今回が初。『2023年 第八回 上方漫才協会大賞 劇場賞』を受賞するなど日ごろから劇場を中心に活躍を続ける。ステージでは大道芸人として磨き上げた、迫力満点・圧巻のパフォーマンスを披露する。Xで、もりやすバンバンビガロは「もりやすバンバンビガロです!!僕、11月より活動拠点が東京になります！頑張ります!!」と決意を新たに伝えていた。
■コメント
どーも、こんにちは。吉本興業のジャグラー、もりやすバンバンビガロです。芸歴23年、ずっと大阪で活動しておりましたが、この度11月より東京に移籍することになりました。ドキドキワクワク。そして12月6日にルミネtheよしもとで初単独ライブをさせていただけることになりました。ドキドキガクガク。僕のことを知っている人も知らない人も来てください。ペコペコ。とにかく頑張ります！バンバン!!
【写真】東京進出を発表したもりやすバンバンビガロ
もりやすバンバンビガロが、ルミネtheよしもとで単独ライブを開催するのは今回が初。『2023年 第八回 上方漫才協会大賞 劇場賞』を受賞するなど日ごろから劇場を中心に活躍を続ける。ステージでは大道芸人として磨き上げた、迫力満点・圧巻のパフォーマンスを披露する。Xで、もりやすバンバンビガロは「もりやすバンバンビガロです!!僕、11月より活動拠点が東京になります！頑張ります!!」と決意を新たに伝えていた。
どーも、こんにちは。吉本興業のジャグラー、もりやすバンバンビガロです。芸歴23年、ずっと大阪で活動しておりましたが、この度11月より東京に移籍することになりました。ドキドキワクワク。そして12月6日にルミネtheよしもとで初単独ライブをさせていただけることになりました。ドキドキガクガク。僕のことを知っている人も知らない人も来てください。ペコペコ。とにかく頑張ります！バンバン!!