千賀健永、以前は顔にコンプレックスも…美容医療で前向きに「心の底から自信をくれる」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の千賀健永が18日、都内で行われたアラガン・エステティックス『お肌見Salon』発表会に登壇した。
【写真】横顔もきれい！人差し指を当てEラインを確認する千賀健永
同所は美容医療を楽しく学べる体験型ポップアップストアとなっており、19日から21日まで東京ミッドタウン・アトリウムにて開催。“美容男子”として知られる千賀は「美容医療を受けたことを周囲に話したり、周りの人がしたよということが昔よりも増えた」と美容医療への反応にも変化を感じているそう。
10代前半からアイドル活動を始めた千賀だが以前は「顔にコンプレックスがあった」といい、母親の影響で「美容医療の知見があった。子どもなので本来の自分を受け入れることはスタンダードでありつつ、新しい自分に期待することを選んだ」と施術を受けるきっかけを振り返る。
具体的には「鼻や口元、フェイスラインが気になっていてそれを解消するために施術を受けました」と振り返り、「施術をした後に、今までに感じたことのない豊かさを感じた」と前向きな気持ちに。
改めて「僕は美容医療を受けてよかった。コンプレックスから脱却できたことはいいことなんじゃないかな」と胸を張り「なりたい自分になれることが美容医療、美容施術のすばらしいところ」と力説。「自己肯定感があがったり、理想の自分がなれることで、パフォーマンスがあがったり精神的な変化が大きかったです」と実感し「心の底から自信をくれるのが美容医療」と感謝していた。
このほか、「THE ONE」院長の上原恵理氏も登壇した。
