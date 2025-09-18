Official髭男dism、新曲「らしさ」×劇場アニメ『ひゃくえむ。』コラボMV公開 原作者・魚豊との対談も
Official髭男dismが、新曲「らしさ」と劇場アニメ『ひゃくえむ。』の特別コラボレーションミュージックビデオを公開した。同映像には、映画本編に加え、予告編などでは使用されていない新規カットも多数含まれており、キャラクターたちの生き様と、「らしさ」に込められた葛藤や決意が重なる、見応えのある仕上がりとなっている。
【動画】Official髭男dism、新曲「らしさ」×劇場アニメ『ひゃくえむ。』コラボミュージックビデオ
「らしさ」は、19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌として書き下ろされた楽曲。ギターが先導する疾走感のあるバンドサウンドに乗せて、競争の中での葛藤や挫折に抗いながら立ち向かう人々へのエールが込められている。原作にインスパイアされたというボーカル・藤原聡による歌詞が、作品世界と高い親和性を示す一曲となっている。
原作『ひゃくえむ。』は、『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を最年少で受賞した漫画家・魚豊の連載デビュー作。陸上競技を舞台に、「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描く。劇場アニメでは、“才能型”のトガシ役を松坂桃李、“努力型”の小宮役を染谷将太が演じ、実力派キャストが物語に命を吹き込んでいる。
また、劇場アニメ『ひゃくえむ。』公式サイトでは、魚豊と藤原によるスペシャル対談も公開中。原作や楽曲への想い、それぞれの制作背景などが語られており、映像作品とあわせて楽しめる内容となっている。
