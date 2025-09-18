活動停止中のNewJeans（ニュージーンズ）「Attention」が、Spotifyで5億ストリーミングを突破した。

Spotifyは17日「NewJeansのデビューアルバム『New Jeans』のトリプルタイトル曲の1つである『Attention』が、15日基準で5億7万6255回再生された。NewJeans通算5番目の3億ストリーミング曲」と発表した。

韓国メディアのスターニュースは18日「22年8月に発表した同曲は、感覚的でリズミカルな導入部、洗練されたビートとメンバーの清涼な音色が印象的な曲だ。この歌は公開と同時に国内外のチャートで突風を巻き起こし、シンドローム級の人気を集めた。エネルギッシュでありながらもクールなパフォーマンスも全世界のファンに大きな愛を受けた」と説明した。

現在、所属事務所ADOR（アドラ）との紛争で活動停止中だが、これまで計15曲のSpotify億単位のストリーミング曲を輩出した。「OMG」と「Ditto」が8億回以上、「Super Shy」が7億回以上、「Hype Boy」が6億回以上、「Attention」が5億回以上、「New Jeans」が4億回以上、「ETA」が3億回以上など、Spotify合算累積再生数は67億回を超える。