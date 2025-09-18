俳優小泉孝太郎（47）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ドライな一面を明かし、女性陣から非難を浴びた。

番組のテーマは「ロマンチストすぎる女子VSドライすぎる女子」。小泉は自身について「ロマンチストな部分もあると思ってるんですけど、おそらく今日話せば『お前思いっきりドライだろ？』って言われそうな気がします」と語った。

くりぃむしちゅー上田晋也は「思い当たるところとかあります？」と質問した。

小泉は「映画館デートに一緒に行って、僕だけ出ちゃうとか」と切り出した。「苦手なジャンルってあるじゃないですか。ホラーとミュージカルが苦手、でもそのときにお付き合いしていた子がどうしてもそれを見たい。『ゆっくり見てていいから』って言って僕出てったんですよ。だからそこら辺はすごくドライなんだろうなとは思ってます」と語った。

王林は「信じられない」、YOUは「ドライとかそういう問題じゃない」、大久保佳代子は「我慢できますよ成人男性なら」と非難の嵐だった。

上田は「1人5個ずつ文句言っていこう」とボケた。王林は「足りるかなぁ…」とぼやいた。