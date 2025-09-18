「ウマ娘 プリティーダービー」など、Cygamesが運営する複数の人気ゲームアプリで18日午前、通信エラーなどが相次いでいることが同日、ゲームの公式サイトやX（旧ツイッター）などで報告された

「ウマ娘」公式サイトでは「通信エラーが発生する不具合について」と題した文面をアップ。「下記の不具合が発生しております。■不具合の内容・タイトルにおいて、通信エラーが発生し、正常にプレイできない場合がある」とし、「本現象につきまして、現在調査を行っております。調査の進捗や結果につきましては、本お知らせにてご報告いたします」と記された。

「グランブルーファンタジー」公式Xでも「現在、アクセス障害が発生しゲームへのアクセスができない状態が発生しております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますが、現象の解消まで今しばらくお待ちください」と報告。

「デレステ」の略称で知られる「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」の公式でも「またアクセス障害が発生し、ゲームが正常にプレイできない不具合が発生しております。本不具合につきまして、現在調査を進めております。ご利用のお客様に、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」とした。

「プリンセスコネクト！Re:Dive」でも「現在、プリンセスコネクト！Re:Diveにログインできない現象を確認しております。本現象について、調査を行っております。プレイヤーの皆様にはご迷惑をおかけいたしておりますことを、お詫び申し上げます」と報告された。

「神撃のバハムート」の公式でも「現在、アクセス障害が発生しゲームへのアクセスができない状態が発生しております。

お客様にはご迷惑をおかけしておりますが、現象の解消まで今しばらくお待ちください」とつづられた。