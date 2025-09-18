礒部花凜写真集「SUMMER VACATION in GUAM」書影

【礒部花凜写真集「SUMMER VACATION in GUAM】 【蒔埜ひな写真集「夏ノ音、君ノ声、夢ノ色。」】 9月18日 公開 価格：1,100円

集英社は9月18日、礒部花凜さんのデジタル写真集「SUMMER VACATION in GUAM」と、蒔埜ひなさんのデジタル写真集「「夏ノ音、君ノ声、夢ノ色。」を発売した。価格は各1,100円。

本写真集はヤングジャンプ本誌グラビアのアザーカット集。「SUMMER VACATION in GUAM」はグアムのリゾート地で史上最高に可愛い“かりりん”の姿を堪能できる。「夏ノ音、君ノ声、夢ノ色。」はバレーで鍛えたスタイルでグラビア界を席巻している蒔埜ひなさんが“夏×ヒロイン”の最強コンボで贈る。

蒔埜ひな写真集「夏ノ音、君ノ声、夢ノ色。」書影

