【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

Nextingは、9月25日より開催予定のイベント「東京ゲームショウ2025」に初出展する。

同社ブースではパブリッシングタイトル4作品の出展を予定している。出展タイトルは自然をテーマにしたパズルアドベンチャー「The Guardian of Nature -命をつなぐ者-」、心あたたまる3Dパズル「UMAMIパズル」、協力型サバイバルホラー「Jester: A Foolish Ritual」、そしてチェス×ローグライト×カードゲームの新感覚ストラテジー「Yes, My Queen」の4本。

また、「UMAMIパズル」と「Jester: A Foolish Ritual」は、正式リリースに先駆けて最新デモ版を試遊できる。

出展タイトル

The Guardian of Nature -命をつなぐ者-

自然のつながりと循環をテーマにしたパズルアドベンチャー。菌糸ネットワークを活かし、崩壊しかけた世界のバランスを取り戻す“命をつなぐ旅”が描かれている。

□「Steam」の「The Guardian of Nature -命をつなぐ者-」

UMAMIパズル

食べ物をモチーフにした3Dパズル。料理やスイーツのワンシーンを完成させることで、心を癒す“やさしい時間”が楽しめる。

□「Steam」の「UMAMIパズル」

Jester: A Foolish Ritual

出口のない古城から脱出を目指す協力型サバイバルホラー。最大4人で挑む儀式の先に立ちはだかるのは、おぞましい存在“Jester”。進行とともに進化する恐怖を体験。

□「Steam」の「Jester: A Foolish Ritual」

Yes, My Queen

チェスのルールをカードで“ねじ曲げる”新感覚ストラテジー。ゾンビ召喚、ICBM発射、敵駒洗脳など、常識を覆す一手で戦況を覆そう。

□「Steam」の「Yes, My Queen」