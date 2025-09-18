優勝者は8時間以上続けた!? けん玉の“もしかめ”全国大会 「食事は競技しながら」という規則も
日本では古くから親しまれてきた玩具で、最近では世界的な人気も集める「けん玉」。童謡『うさぎとかめ』に合わせて、玉を中皿と大皿と交互に乗せかえる“もしかめ”は代表的な遊び方として知られています。
なんと今年10月・11月に「もしかめ大会」が開催されるとのこと。なんとも興味深い情報を聞きつけた筆者は、姫路けん玉協会の副会長・南亮輔さんに話を聞きました。
「ルールはいたってシンプル。幼児部門は15分以内であれば何回でもチャレンジできますが、小学生以上は一度失敗すると即終了となります。小学生低学年・高学年・シニア部門は最長4時間、中学生〜59歳までの一般部門は最長8時間までという時間制限もあります」（南さん）
簡単なルールかと思いきや、中にはハードな規定もあるのだそう。「競技が長時間になるため競技中の飲食が許可されています。ただし、『手を止めずに続けながら』となります。また『毎分135回以上のペース』を維持せねばなりません」と南さんは説明。
気になるのが優勝者のスコア。頂点に立ったプレーヤーはどれくらいの回数と時間をたたき出しているのでしょうか。
「昨年の幼児部門日本一は1791回。2位、3位も1700回以上でした。小学生の低学年部門は1時間8分、高学年部門は1時間26分続けた人が優勝しています」（南さん）
中学生以上ともなると、記録は想像を超えたものに。
「2名が8時間を達成しました。この場合、15分ごとの回数計測をもとに8時間の推定回数を算出し、より回数が多い方が勝者となります。昨年のチャンプは推定回数8万3千回でした」（南さん）
南さんにけん玉の魅力について聞くと、「ジャグリングやけん玉を放り投げるなど、色々な技にチャレンジできるところに魅力を感じます。集中力が身にくつのはもちろん、けん玉を通じて誰とでも仲良くなれるというところも良いですね。そのおかげで、私は紅白歌合戦に出場することができました」と語りました。
けん玉が世界的に注目される理由には、競技としての楽しさだけでなく「人と人をつなぐ魅力」があることが分かりました。
（取材・文＝迫田ヒロミ）
※ラジオ関西『Clip』2025年9月10日放送回より