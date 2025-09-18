島崎遥香、男性ファンに「ファンやめようと思う」と言われても「何とも思わない」
女優・タレントの島崎遥香（31歳）が、9月17日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。男性ファンに「ファンをやめようと思います」と言われても「何とも思わない」と語った。
番組は今回「『ロマンチストすぎる女子vs.ドライすぎる女子』大激論SP」を放送。“ドライ派”の島崎は「これ“アイドルあるある”だと思うんですけど、男性ファンからイベントで『ファンをやめようと思います』って告げられることがあって」と切り出す。
そして「たぶんそれは、（島崎から）『やめないで』って止めて欲しいので言うと思うんですけど、何とも思わないんですよね…」とコメント。
一方、“ロマンチスト派”の元日向坂46・佐々木美玲は、「あなたのファンやめます」と言われたら「え〜、悲しい〜やだ〜」と返すと話し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「そうそう、そういうの言って欲しいでしょ？ そのファンの人も」と語る。島崎も「そうだと思います」と理解はしているものの、「全くできない」と語った。
