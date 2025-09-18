Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の千賀健永が１８日、東京ミッドタウンでアッヴィ合同会社アラガン・エステティックスＰＯＰ ＵＰイベント「お肌見Ｓａｌｏｎ」（１９〜２１日、同所）発表会に出席し、美容医療に対する思いを語った。

肌や美容医療を楽しく学ぶ体験型ポップアップイベント。千賀は、アイドル界随一の“美容男子”として知られ、自身のＳＮＳなどで美容情報を発信し、反響を呼んでいる。

この日はシックなブラックスーツ姿で登壇。「他人の意志で美容施術を決めるな」とつづった“自身の格言”を披露し、「エステなどは気軽に通っていいと思うんですけど、美容医療は他人からのアドバイスを受け入れるのではなくあくまで参考にして、最終的にはリスクなども考え、カウンセリングなども受けながら自分の意志で決断することが大事」と呼びかけた。

自身が美容医療に関心を持ったきっかけについては「子どもの頃から自分の顔にコンプレックスがあったこともあり、新しい自分に期待する方を選んだ」と告白。これまで鼻や口元、フェースラインの美容医療を経験したといい、「施術をした時に今まで感じたことのない豊かさを感じ、自己肯定感が上がったり、パフォーマンスが向上したり精神的に楽になった。コンプレックスから脱却していくのは素晴らしいこと」とうなずいた。