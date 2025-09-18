今年５月に結婚していたことを公表したモデルが夫の顔出し夫婦ショットを披露した。

１７日までにインスタグラムで「私服りさこ 夫婦コーデです！」とつづったのは、モデル、女優として活動する谷川りさこ。

シックなブラックコーデやデニムのラフな私服を着こなし、フォロワーは「なんですか！このオシャレ美男美女夫婦は」「えー旦那さまイケメン」「ほんまに可愛すぎます」「ご主人男前すぎやぁしませんか？」「美男美女すぎる」と絶賛した。

谷川は雑誌「ＧＩＮＧＥＲ」のレギュラーモデルとして活躍。石原さとみと松下奈緒主演の２０１４年１０月期のフジテレビ系ドラマ「ディア・シスター」で女優としてデビュー。１８年１１月Ｎｅｔｆｌｉｘ配信（同年１２月フジテレビ系で放送）の人気リアリティーショー「ＴＥＲＲＡＣＥ ＨＯＵＳＥ ＯＰＥＮＩＮＧ ＮＥＷ ＤＯＯＲＳ」に出演。２０年公開「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」で初の映画出演。３５歳を迎えた５月２９日に「皆さまにはご報告が遅くなってしまいましたが 結婚１周年目にお伝えさせて頂きました」と結婚を公表した。