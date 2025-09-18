「WH950NB Gen 2」(ホワイト)

Edifier Japanは、最大49dBのノイズを低減するアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載したハイレゾ対応のワイヤレスヘッドフォン「WH950NB Gen 2」を発売する。直販価格は19,990円。9月18日11時に編集部が確認したところ割引クーポン適用で15,992円で購入でき、製品配送予定日は9月21日～23日と案内されていた。

2023年発売のワイヤレスヘッドフォン「WH950NB」のリニューアル版。「製品名は同じだが、ヘッドフォンのスペックが大きく進化している」という。

ハイブリッド式のノイズキャンセリング機能を搭載し、ノイズ低減効果は前モデルの最大45dBから49dBに強化された。ノイズキャンセリング強度も2段階から8段階まで引き上げられ、ユーザーが自由に強さを調整できる。外音取り込みモード、風切音低減モードも利用可能。

音質面では、チタンコーティングを施した極薄PET振動板採用の40mm径ダイナミックドライバーを搭載。「力強い低音と繊細な高音を両立し、豊かな中音域とともに、バランスの取れた音をお楽しみいただける」という。

Bluetooth 5.4に準拠し、コーデックは前モデルのSBC、LDACに加え、AACにも新対応。日本オーディオ協会が定めるハイレゾワイヤレス認証も取得している。マルチポイント接続もサポートする。

バッテリー駆動時間も強化され、連続再生時間はANC ON時で前モデルから11時間長い約45時間。ANC OFF時は25時間長い約80時間を実現した。15分の充電で約13時間使える急速充電にも対応。

ヘッドフォンとしては、高品質なソフトレザーと低反発イヤーパッドを採用することで、長時間でも快適に使える装着感を実現。耳にしっかりフィットして、周囲の雑音も遮断するという。

キャリングケースのほか、3.5mmオーディオケーブル、航空機用ヘッドフォンアダプターなどが付属する。

「WH950NB Gen 2」(ブラック)

「WH950NB Gen 2」(ホワイト)