イヤイヤ期がすごいものだと予習はしていたけれど、こんなにストレスフルなものだとは思わなかった…！ 2歳5ヶ月の娘にイヤイヤ期が到来。これまで築き上げてきた子育てが通じないことに気づいたママは、自分の感情と言動のギャップに苦しんでいた。

日ごとにイヤイヤが増す娘の対応に試行錯誤しながらも、少しでも心穏やかに、そして自分らしく子育てをしようと奮闘するママの記録！

■ついに来た…！

■心と言動のギャップが…■私はどうすべき？まろの娘メメは、2歳5ヶ月。ついに「イヤイヤ期」が訪れたようです。「そろそろかな？」と下調べをしていたまろは、「メメの成長だと思っておおらかに受け止めよう」と思っていたのですが…。メメの激しい「イヤイヤ」に、とてもじゃないけど「おおらかではいられない」と確信。自分の感情を押さえ込み、娘のイライラを受け止めながら自分の感情と真逆の言動をするというギャップに苦しむのでした。イライラを出したいわけではなく、自分らしく子どもと接したいだけなのに…。ということで、まろは決心します。「自分の心の平穏を保つこと」を優先しようと…！(まろ)