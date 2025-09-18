東尾理子、義娘・すみれと「お仕事」共演で2ショット公開「ちゃんと会話するのがなんか照れ臭かった〜笑笑」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「すみれちゃんとお仕事でした」と義理の娘でモデル・タレントのすみれ（35）とラジオ番組で共演したことを報告し、2ショット写真を公開した。
【写真】「ちゃんと会話するのがなんか照れ臭かった〜笑笑」ラジオ番組で共演した東尾理子＆すみれ
東尾は「ちゃんと会話するのがなんか照れ臭かった〜笑笑 美容だけでなく、母としてのすみれちゃんのお話しも、聞いちゃった」などとつづり、スタジオでの2ショットやすみれのソロショットなどの写真をアップした。
この投稿にファンからは「お二人さん綺麗」「素敵 お母さんであり、お姉さんでもあるのね。すみれちゃん笑顔で嬉しい」「素敵なお二人」などのコメントが寄せられている。
