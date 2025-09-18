万博「サウジアラビア」が梅田に進出 特別な3日間の体験型イベント
大阪・関西万博のサウジアラビア王国パビリオンは、あす19日〜21日にかけ、大阪駅前・グランフロント大阪うめきた広場で『サウジと会おう：サウジアラビア王国ナショナルデー』を開催する。
【動画】「サウジアラビアから日本へ、私たちは真の伝統と芸術を世界へお届けします」
万博のサウジアラビア王国ナショナルデー（9月23日）を祝した、特別な3日間の体験型イベント。同国の歴史と、「ビジョン2030」の未来、2030年リヤド万博をアピールする。「日本の皆さまに、サウジアラビア王国の豊かな文化遺産と変革の歩みを体感いただける貴重な機会」と呼びかける。
アブドゥルアズィーズ国王の歩みを物語として展開し、来場者は、サウジアラビアの5つの主要地域を体感できるインタラクティブな地図を通じて、同国のアイデンティティを形作った歴史を旅することができるという。各エリアでオリジナルの郵便スタンプを収集し、小冊子に集めると、記念に残る一冊が完成する。
【動画】「サウジアラビアから日本へ、私たちは真の伝統と芸術を世界へお届けします」
万博のサウジアラビア王国ナショナルデー（9月23日）を祝した、特別な3日間の体験型イベント。同国の歴史と、「ビジョン2030」の未来、2030年リヤド万博をアピールする。「日本の皆さまに、サウジアラビア王国の豊かな文化遺産と変革の歩みを体感いただける貴重な機会」と呼びかける。
アブドゥルアズィーズ国王の歩みを物語として展開し、来場者は、サウジアラビアの5つの主要地域を体感できるインタラクティブな地図を通じて、同国のアイデンティティを形作った歴史を旅することができるという。各エリアでオリジナルの郵便スタンプを収集し、小冊子に集めると、記念に残る一冊が完成する。