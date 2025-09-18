プロボクシングWBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）が18日、相模原市内の所属ジムで会見し、スーパーバンタム級へ転級するため今月で王座を返上することを発表した。

中谷は6月8日にIBFバンタム級王者だった西田凌佑（六島）を6回終了TKOで下し、自身初の王座統一に成功。試合後は近く転級する意向を示し、一階級上への転向を見据えたトレーニングにも取り組んでいることを明かしていた。

会見ではM.Ｔジムの村野健会長が「9月を持ちまして中谷は保持するベルトを返上。階級を上げてスーパーバンタム級に転級して世界タイトルも狙います。次戦はスーパーバンタム級転向後の試合、その後、来年以降スーパーバンタム級タイトルを狙っていく」と発表。中谷も「このベルトを2つ返上してスーパーバンタム級で5つのベルトを獲りにいくという気持ちでいる」と話した。

来年5月に東京ドーム決戦が内定する、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との“頂上決戦”に向け、いよいよ同じステージに立った。14日に名古屋・IGアリーナで行われた井上の防衛戦は現地で観戦。試合後はリングインタビュー中の井上から「中谷く〜ん！あと1勝、12月お互い頑張って、来年東京ドームで戦いましょう！」と呼びかけられ、両手を掲げ笑顔で応えていた。

次戦は未定だが、12月27日にサウジアラビアで行われる興行に出場することが濃厚。転級初戦の相手には、WBC同級8位にランクインする19戦全勝18KOのセバスチャン・エルナンデス（24＝メキシコ）らが浮上。会場はサウジアラビアの首都リヤドのanbアリーナが候補となっている。