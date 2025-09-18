櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）に出演している菊池風磨がクランクアップを迎えた。

参考：『放送局占拠』傀儡子の正体は？ 怪しすぎる“奄美”戸次重幸の動向と「PM PLAN」を考察

櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支をモチーフにしたお面が印象的だった武装集団だったが、『放送局占拠』では、妖怪のお面をかぶった妖が500名の人質をとり、放送局を占拠する。

9月20日に最終回を迎える本作で、青鬼／大和耕一役を演じている菊池がクランクアップを迎えた。クランクアップは武蔵役の櫻井とのシーン。菊池は櫻井へ「一足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで……」と一言。櫻井はまだ撮影がひかえており「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」とクランクアップは和やかな雰囲気に。菊池は約4カ月にわたる撮影の感想を語った。

また、最終話の放送後からはHuluオリジナルストーリー全2話が配信。詳細は最終話放送後に明かされる。

菊池風磨 コメント一足先に本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで……。（櫻井）「（最後まで）見ててもらってもいいですよ（笑）」『新空港占拠』のときにどうか殺さないでくれとプロデューサーにお願いしたことが、今でも昨日のことのように覚えております（笑）。大変な撮影だったと思いますけど、皆さん無事に終われることを祈っております。本当にありがとうございました。

（文＝リアルサウンド編集部）