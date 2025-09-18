11月21日に公開される『落下の王国』4Kデジタルリマスター版の予告編と場面写真が公開された。

2008年に日本公開された本作は、傷ついたスタントマンの青年が純真な少女に語り出す冒険ファンタジー。『ザ・セル』などで知られるターセム・シン監督が、構想26年、撮影期間4年の歳月をかけて完成させた。公開以来、日本国内では配信されることがなかったが、オリジナルの劇場公開版でカットされたシーンが新たに追加され、4Kデジタルリマスター版で甦る。

主人公のロイ・ウォーカー役を『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『キャプテン・マーベル』のリー・ペイスが演じ、少女アレクサンドリアをカティンカ・アンタルーが務めた。また、『ゴーン・ガール』のデヴィッド・フィンチャー、『her／世界でひとつの彼女』のスパイク・ジョーンズが本作の製作を強力サポート。フランシス・フォード・コッポラ監督作『ドラキュラ』でアカデミー賞衣装デザイン賞を受賞したこともある故・石岡瑛子さんが衣装を手がけ、世界中のアートやファッション、音楽、建築、民族文化のエッセンスを横断する独自の美術世界を創出した。

時は1915年。映画の撮影中、橋から落ちて大怪我を負い、病室のベッドに横たわるスタントマンのロイ（リー・ペイス）は、自暴自棄になっていた。そこに現れたのは、木から落ちて腕を骨折し、入院中の5才の少女・アレクサンドリア（カティンカ・アンタルー）。ロイは動けない自分に代わって、自殺するための薬を薬剤室から盗んで来させようと、思いつきの冒険物語を聞かせ始める。それは、愛する者や誇りを失い、深い闇に落ちていた6人の勇者たちが、力を合わせて悪に立ち向かう。

映画『落下の王国 4Kデジタルリマスター』本予告 公開された予告編では、RPGの世界のような鮮烈な色彩と壮麗な情景が次々と映し出され、冒険物語の一端が垣間見える。“お話を聞かせて”と呟くアレクサンドリア（カティンカ・アンタルー）が目を閉じると、ベートーヴェンの交響曲第7番のフルートの旋律に乗せて、壮大な幻想世界が幕を開ける。アレクサンドリアの想像力が描き出すおとぎ話のシーンは、どれも神秘的。白装束に身を包み、オーケストラのように整然と舞う人々。個性豊かな6人の勇者たちと、インドのピチョーラ湖を背景に登場する美しきヒロイン・エヴリン姫の印象的な姿。そして、タージ・マハル、ヴィッラ・アドリアーナといった世界遺産、ナミブ砂漠、フィジー諸島などの絶景が映し出されていく。

あわせて、衣装美術の世界が凝縮された場面写真も公開。登場人物たちが纏う衣装は、それぞれのキャラクターが体現する民族背景や文化的要素を織り込みながら、奇抜で大胆な素材使いと想像力豊かなデザインによって、現実を超えた空気感を生み出している。なかでもヒロイン・エヴリン姫のドレスは情熱的な赤を基調に、扇子をモチーフとした髪飾りを添えるなど、遊び心と先鋭性が垣間見えるものとなっている。

また、インド最大級の階段井戸として知られるチャンド・バオリで撮影された異国情緒溢れるシーンは、異世界に迷い込んだかのような錯覚を呼び起こさせる。「この世のものとは思えない青」とも評されるインドのパンゴンツォ湖で撮影されたカットは、ポスタービジュアルにも採用されており、本作のファンタジー性と美術的な完成度を象徴する1枚となっている。

なお、本作のムビチケカードが9月19日より、各上映劇場や通販サイトにて発売される。ムビチケカードの購入特典第1弾として、本作の劇中シーンを切り取った4種類のポストカードがランダムで、1枚プレゼントされる。（文＝リアルサウンド編集部）