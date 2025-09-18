【チ。－地球の運動について－ 驚天動地シールくじびき】 9月19日発売予定 価格：1回770円

小学館は「チ。-地球の運動について-」のくじ「チ。－地球の運動について－ 驚天動地シールくじびき」を9月19日より全国の一部書店・ネット書店・劇場にて販売する。価格は1回770円。

景品となるシールのデザインは、シークレット1種を含む全8種類。本作のコミックスの2冊分のサイズに、テーマ別に厳選された絵柄がスタイリッシュにデザインされている。

専用の封筒（全6種類）に、全8種のシールがランダムに封入された状態で販売。また、1ケース50枚中2枚に「当たり」として、作中に登場するアイテムのレプリカがシールの間に封入される。

書誌情報

【シール（全8種）】【封筒（全6種）】

商品名：「チ。－地球の運動について－ 驚天動地シールくじびき」

発売日：2025 年 9 月 19 日(金) ※発売日が異なる地域があります。

種類数：全 8 種（シークレット１種を含む）

価格：各 770 円（税込）

シールのサイズ：B5 判

アートディレクション＆デザイン：𦚰田あすか デザイン：加藤万結 豊口紫乃

発売元：小学館