胃腸が疲れたら…からだにやさしい煮もの「豆腐となめこ、モロヘイヤのさっと煮」
【画像で見る】栄養のプロが厳選！「夏の疲労回復ごはん」バリエ16品
昼は冷麺、おやつにアイス、夜はキンキンに冷えたビール…なんて生活をしがちな時期は、消化器の調子を崩してしまうことが多いものです。そんなときは、消化のいい豆腐料理で胃腸を休めて。ということで今回は、胃の粘膜を保護するねばねば食材もたっぷり加えた、やさしい味わいの豆腐の煮ものレシピを紹介します！
教えてくれたのは…
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■夏の胃腸トラブルには豆腐＆ねばねば食材がおすすめ
冷たいもののとり過ぎで弱った胃には、消化のいい豆腐がエネルギー源として最適です。ねばねば食材は胃の粘膜を保護します。
ねばねば食材
オクラ、なめこ、モロヘイヤ、長いも
胃腸トラブルが気になる方にぴったりの「豆腐×なめこ＆モロヘイヤ」おかずを紹介します！
■豆腐となめこ、モロヘイヤのさっと煮
ダブルねばねば素材で胃にもやさしい
【材料・2人分】＊1人分110kcal／塩分2.1g
・絹ごし豆腐・・・ 1丁（約300g）
・モロヘイヤ ・・・1束（約100g）
・なめこ・・・ 1袋（約100g）
■A
└とりガラスープの素、しょうゆ・・・ 各小さじ1
└塩 ・・・小さじ1/3
└こしょう ・・・少々
└水 ・・・1と1/2カップ
【作り方】
1．豆腐は縦半分に切って横に1.5cm厚さに切る。モロヘイヤは茎のかたい部分を切り落とし、5cm長さに切る。なめこはざるに入れ、さっと洗って水けをきる。
2．フライパンにAを入れて中火にかけ、煮立ったら1を入れる。弱火にしてふたをし、約6分蒸し煮にする。
＊ ＊ ＊
材料を切ってフライパンで煮るだけでできるので、何も作る気にならない…なんて日にもおすすめです。カロリーも低いので、「今日はアイスを食べ過ぎてしまった！」というピンチのときにも、ぜひ作ってみてくださいね。
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々