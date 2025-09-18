開けるとこんな感じ！


【画像】オルビスお試しセットの中身は…

年齢を重ねるにつれ、お肌は変化するもの。

でもここ数年、スキンケアを見直していない…という人も少なくないのでは？

かく言う私も、いつから同じスキンケア用品を使っているのか思い出せないほど。

気になるアイテムやブランドを見つけても、高いお金を払って失敗するのが怖くて踏み出せないでいました。

そんなときに見つけたのが「オルビスユー ドットの980円トライアルセット」。

SNSや美容賢者の間で高評価を得ている印象がある「オルビス」ですが、まさか1,000円以下でお試しできるとは！

もっと早く知りたかった…と思いつつ、7日間トライアルセットをポチってみました。

■豪華すぎ！「オルビスユー ドット」の7日間トライアルセットを開封してみた

オルビスユー ドットの980円トライアルセット


▶オルビスユー ドット7日間モニターセット

●参考価格：￥980（税込）

※送料無料、初回限定

開けるとこんな感じ！


箱から出すとこんな感じ！

・洗顔料　オルビスユー ドット フォーミングウォッシュ 医薬部外品

・化粧水　オルビスユー ドット エッセンスローション 医薬部外品

・クリーム　オルビスユー ドット クリームモイスチャライザー 医薬部外品

に加え、なくなり次第終了ですが、以下のサンプルもついてきました！お得感がすごい！

・[オリジナル給水アームバンド

・シワ改善美白（※）美容液

・クレンジング（2包）

※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

どのアイテムも想像以上に容量が入っていて、ケチらず使えるのが嬉しい。

モコモコのアームバンド！


アームバンドも開けてみたら、モコモコで手触りふわふわ。袖をまくるときや、床濡れ防止にも使えて地味に便利…！これがおまけでつくなんて、太っ腹すぎます。

■「オルビスユー ドット7日間モニターセット」使ってみた！

せっかくのトライアルセットなので、惜しまず使ってみました。

洗顔→化粧水→クリームの3ステップで基本のお手入れが完了するのもカンタンで良い！

■ステップ1 洗顔▶オルビスユー ドット フォーミングウォッシュ 医薬部外品

オルビスユー ドット フォーミングウォッシュ 医薬部外品


洗顔料は、うるおいをキープしながら古い角質をオフ。なめらかなお肌に整えてくれるそう。

ずっと触っていたくなる泡ができました！


使ってみると、モッチモチでずっと触っていたくなる泡ができあがりました。これをお肌にのせるときのふんわりとした感触がたまりません！とくに、昨日落とせたと思ってたマスカラが、泡で浮いて落ちてビックリ…。

■ステップ2 化粧水▶オルビスユー ドット エッセンスローション 医薬部外品

たっぷりサイズの化粧水


顔全体にスッと浸透して保湿してくれる化粧水。うるおって、透明感のある肌へ導いてくれるそうです！

化粧水は少しトロっとしたテクスチャー


とろっとしているのにベタつかず、肌がぐいぐい飲んでいく感じでした。しっとりするのに表面はサラッと。これは使い心地◎！

■ステップ3 クリーム▶オルビスユー ドット クリームモイスチャライザー 医薬部外品

オルビスユー ドット クリームモイスチャライザー 医薬部外品


濃密クリームでお肌でまろやかに伸びるテクスチャー。弾力と、キュッとしたハリを長時間キープしてくれるとのことで期待が膨らみます！

クリームはコックリとしたテクスチャー


コックリ濃密なのにベタつきゼロ。夜ぬって、朝起きたときの肌がぷるんと潤ってて感動しました。これは心強いアイテム！

■化粧水1カ月分がどーんと届くセットもお得！

1カ月間化粧水を試せるセットも！


▶1カ月 化粧水たっぷり体感セット

●通常価格￥3,080→￥1,680（￥1,400もお得！）

※送料無料、初回限定

もっと長い期間をかけてお肌の変化を見てみたいという人には、7日間トライアルセットに1カ月分の化粧水がプラスされた「1カ月 化粧水たっぷり体感セット」もありますよ。

お肌の変化を実感しやすい肌周期は、1カ月なのだそう。じっくり検討したい方にはこちらがおすすめです。

1カ月分のビッグサイズ！


なにより、どーんと大きなサイズの化粧水は嬉しい！通常3,080円が1,680円になっているというのも嬉しいポイントです。

お得なセットなので、試すだけでも充分価値アリでした！

どちらのセットも「定期コース」ではないのも安心感がありますね。

980円でスキンケアのフルコースを体験できるなんて、かなり贅沢…。私はとくに洗顔料が気に入ったので、現品サイズをリピートします！

ちなみに

・シワ改善美白（※）美容液

・クレンジング（2包）

・オリジナル吸水アームバンド

※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

の3点はなくなり次第終了です。

気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

文＝MH

