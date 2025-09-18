オルビスの「お試しセット」がお得すぎ！ 実際にスキンケアセットを取り寄せた結果
【画像】オルビスお試しセットの中身は…
年齢を重ねるにつれ、お肌は変化するもの。
でもここ数年、スキンケアを見直していない…という人も少なくないのでは？
かく言う私も、いつから同じスキンケア用品を使っているのか思い出せないほど。
気になるアイテムやブランドを見つけても、高いお金を払って失敗するのが怖くて踏み出せないでいました。
そんなときに見つけたのが「オルビスユー ドットの980円トライアルセット」。
もっと早く知りたかった…と思いつつ、7日間トライアルセットをポチってみました。
■豪華すぎ！「オルビスユー ドット」の7日間トライアルセットを開封してみた
▶オルビスユー ドット7日間モニターセット
●参考価格：￥980（税込）
※送料無料、初回限定
箱から出すとこんな感じ！
・洗顔料 オルビスユー ドット フォーミングウォッシュ 医薬部外品
・化粧水 オルビスユー ドット エッセンスローション 医薬部外品
・クリーム オルビスユー ドット クリームモイスチャライザー 医薬部外品
に加え、なくなり次第終了ですが、以下のサンプルもついてきました！お得感がすごい！
・[オリジナル給水アームバンド
・シワ改善美白（※）美容液
・クレンジング（2包）
※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
どのアイテムも想像以上に容量が入っていて、ケチらず使えるのが嬉しい。
アームバンドも開けてみたら、モコモコで手触りふわふわ。袖をまくるときや、床濡れ防止にも使えて地味に便利…！これがおまけでつくなんて、太っ腹すぎます。
■「オルビスユー ドット7日間モニターセット」使ってみた！
せっかくのトライアルセットなので、惜しまず使ってみました。
洗顔→化粧水→クリームの3ステップで基本のお手入れが完了するのもカンタンで良い！
■ステップ1 洗顔▶オルビスユー ドット フォーミングウォッシュ 医薬部外品
洗顔料は、うるおいをキープしながら古い角質をオフ。なめらかなお肌に整えてくれるそう。
使ってみると、モッチモチでずっと触っていたくなる泡ができあがりました。これをお肌にのせるときのふんわりとした感触がたまりません！とくに、昨日落とせたと思ってたマスカラが、泡で浮いて落ちてビックリ…。
■ステップ2 化粧水▶オルビスユー ドット エッセンスローション 医薬部外品
顔全体にスッと浸透して保湿してくれる化粧水。うるおって、透明感のある肌へ導いてくれるそうです！
とろっとしているのにベタつかず、肌がぐいぐい飲んでいく感じでした。しっとりするのに表面はサラッと。これは使い心地◎！
■ステップ3 クリーム▶オルビスユー ドット クリームモイスチャライザー 医薬部外品
濃密クリームでお肌でまろやかに伸びるテクスチャー。弾力と、キュッとしたハリを長時間キープしてくれるとのことで期待が膨らみます！
コックリ濃密なのにベタつきゼロ。夜ぬって、朝起きたときの肌がぷるんと潤ってて感動しました。これは心強いアイテム！
■化粧水1カ月分がどーんと届くセットもお得！
▶1カ月 化粧水たっぷり体感セット
●通常価格￥3,080→￥1,680（￥1,400もお得！）
※送料無料、初回限定
もっと長い期間をかけてお肌の変化を見てみたいという人には、7日間トライアルセットに1カ月分の化粧水がプラスされた「1カ月 化粧水たっぷり体感セット」もありますよ。
お肌の変化を実感しやすい肌周期は、1カ月なのだそう。じっくり検討したい方にはこちらがおすすめです。
なにより、どーんと大きなサイズの化粧水は嬉しい！通常3,080円が1,680円になっているというのも嬉しいポイントです。
お得なセットなので、試すだけでも充分価値アリでした！
どちらのセットも「定期コース」ではないのも安心感がありますね。
980円でスキンケアのフルコースを体験できるなんて、かなり贅沢…。私はとくに洗顔料が気に入ったので、現品サイズをリピートします！
ちなみに
・シワ改善美白（※）美容液
・クレンジング（2包）
・オリジナル吸水アームバンド
※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
の3点はなくなり次第終了です。
気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。
文＝MH
