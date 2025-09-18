ドラマ『恋する警護24時 season2』公式Instagramにて、主演を務める岩本照（Snow Man）のクランクインの様子が公開された。

【動画】岩本照がスーツ姿の『恋警護2』クランクイン＆ティザー

■岩本照「ただいま！」。ドラマ『恋警護2』現場に笑顔でカムバック

2024年1月期に放送されたテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時』の続編が、金曜ナイトドラマ枠で10月17日からスタートする。

このたび公開されたのは、無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じる岩本と、辰之助の1年先輩のボディーガード・椎谷厚徳を演じる今野浩喜のクランクインの動画。

岩本は黒のスーツ姿で登場。紹介されると様々な方向に丁寧に頭を下げ、「おかえり！」の声に「ただいま！」と笑顔で返していた。

続いて今野が紹介されると、岩本は満面の笑みで全力の拍手。今野は「おかえり！」の声に照れ笑い。その隣で嬉しそうにほほ笑む岩本だった。

SNSには、「深々としたお辞儀かわいい」「相変わらずスーツの着こなしが素敵」「黒髪短髪もお似合い」「椎さんと一緒で嬉しそう」「温かい現場で素敵」「黒髪スーツの推しはカッコ良すぎる」「黒髪短髪最高」「岩本さんの細身スーツ大好物」「短髪ひーくん大好き」などといったファンの声が続々と到着している。

■『恋する警護24時 season2』ティザー映像