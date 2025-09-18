ブレイザーズOBのブライアン・グラントとテリー・ポーターが球団スタッフに加入へ

9月17日（現地時間16日）。ポートランド・トレイルブレイザーズへ、2人の球団OBが復帰すると地元メディア『OregonLive』が報じた。

同メディアによると、ジョー・クローニンGM（ゼネラルマネージャー）のスタッフとして、バスケットボール運営部に加わるのはブライアン・グラントとテリー・ポーター。グラントはバスケットボール運営部における情報や活動を調整する役割、ポーターはスカウトになるという。

グラントはNBAで12シーズンをプレーした206センチ115キロのフォワード兼センターで、1997－98から1999－2000までの3シーズンをブレイザーズで過ごした。エネルギッシュなプレーでチームを支えた男は、レギュラーシーズン172試合の出場で平均27.7分10.2得点8.0リバウンド1.3アシストを記録。

一方のポーターは、190センチ88キロのポイントガードとしてNBAで17シーズンを戦った。1985年のドラフト1巡目24位でブレイザーズから指名され、キャリア最初の10シーズン所属。クライド・ドレクスラー、バック・ウィリアムズ、ジェローム・カーシーらと主力を務め、1990、1992年のNBAファイナル進出に貢献した。

1985－86から1994－95までの10シーズンで、レギュラーシーズン758試合へ出場し、平均31.6分14.9得点3.5リバウンド7.0アシスト1.6スティールをマーク。1991年と1993年にオールスターへ選出され、通算5319アシストで球団最多記録を保持している。

昨シーズン、ウェスタン・カンファレンス12位の36勝46敗に終わったブレイザーズは、今夏のトレードで得点源のアンファニー・サイモンズを手放し、ボストン・セルティックスからドリュー・ホリデーを補強。

さらに、デイミアン・リラードが3シーズンぶりに古巣ブレイザーズへ復帰。アキレス腱を断裂して手術を受けたため、この男がコート上でプレーするのは2026－27シーズン以降の見込みも、ロスターにはシェイドン・シャープやデニ・アブディヤ、トゥマニ・カマラ、ドノバン・クリンガンらがおり、ホリデー加入でどんな飛躍を見せるのか注目されている。

【動画】ポーターが大活躍した1992年のウェスト決勝第2戦のハイライト！





