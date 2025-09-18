横山裕が、10月12日、13日に大阪 万博記念公園で開催されるWEST.主催のフェス『WESSION FESTIVAL 2025』の12日にオープニングゲストとして出演する。あわせて、同公演のタイムテーブルと会場マップが公開された。

ステージではWEST.メンバーと出演アーティストのセッションも予定されている。

また、タイムテーブルと会場マップが公開されたオフィシャルホームページでは、今後もコラボフードやドリンク情報などを更新予定だ。さらにオフィシャルグッズは、商品を会場で受け取り可能な事前通販を9月26日18時から10月5日23時59分まで受付予定となっている。なお、同公演のオフィシャル最終先行抽選は9月23日までイープラスで受付中だ。

加えて、同公演の開催に向けマンスリーレギュラー番組『WESSION』も放送、配信中。9月28日の第4回にはLucky Kilimanjaroが登場し、熊木幸丸（Vo）が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲をセッションする。10月8日の第5回にはSaucy Dogより石原慎也（Vo/Gt）が登場。番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲でWEST.とセッション。最終話の第5回はWEST.によるスペシャルパフォーマンスも楽しむことができる。第1回から第3回まではWOWOWオンデマンドで独占配信中、リピート放送を9月20日から配信となる。

さらに、『WESSION』第5回に登場したSaucy Dogの石原は、『WESSION FESTIVAL 2025』10月12日のオープニングゲストとしても登場する。

（文＝リアルサウンド編集部）