

フィードバックを「批判」や「人格攻撃」として受け止めてしまうと、次の成長につなげることが難しくなります（写真：ペイレスイメージズ1（モデル）／PIXTA）

上司や同僚の指摘に心がざわつくのは当然だ。厳しい言葉に反発してしまうか、冷静に改善点だけを抜き出せるか。その対応の違いが、仕事の前向きな改善につながる。

本記事は、司拓也氏の『信頼される人の話し方 軽く見られる人の話し方』より一部抜粋・再編集。批判を“情報”として処理し、次の行動に変えるためのシンプルな思考法を解説する。

「人からの批判や評価が怖い」を失くすには

フィードバックを受けたとき、あなたの行動は「反応」でしょうか？

それとも「対応」でしょうか？ この違いが、あなたの成長スピードを決定づけます。

感情的に反発したり、落ち込んだりするのは「反応」です。

一方、冷静に事実を受け止め、次への行動につなげるのが「対応」です。

──ある社内プロジェクトの定例会議。

リーダーの佐藤さんが新機能のデモを終えた直後、上司が指摘を入れる。

上司「UIがちょっとごちゃついているかな。これだとユーザーが迷うと思うよ」

佐藤（一瞬戸惑うが）「なるほど。ありがとうございます！ 具体的には、どの画面でそう感じられましたか？」

上司「ダッシュボード。指標が多すぎるね」

佐藤「ありがとうございます。指標を絞った案を今日中に共有します」

（昼休み、やりとりを聞いていた同僚が心配して声をかける）

同僚「さっきのやりとり、結構きつくなかった？」

佐藤「むしろ助かりました。ユーザーが迷う前に気づけて良かったです」

フィードバックを「批判」と受け取ってしまった例

一方で、同じような指摘を受けた別チームの鈴木さんの反応は……。

「またダメ出しか。なんであんなトゲのある言い方するんだ！ あの人何様のつもり」

企画書を突き返され、上司の厳しい言葉が頭の中でリフレインします。

指摘内容はもっともかもしれませんが、その「言い方」がどうしても許せないのです。

次第にフィードバックの中身より、上司その人に対する不信感が募っていきます。

彼の脳という名のハードディスクには、こうした「批判」「ダメ出し」という名のバグが、今日もまた1つ書き込まれました。

このバグは、やがてマイナス感情とマイナス行動を引き起こします。

フィードバックされるのが億劫になっていき、有益なアドバイスに対しても受け取り拒否をするようになります。成長の機会は失われていくのです。

その「批判」、ただの“情報”です。

多くのビジネスパーソンが、フィードバックされるのが苦手です。

フィードバックを「批判」や「人格攻撃」と受け止めて心を痛めてしまっています。

確かに、扱いにくい上司や、言葉遣いがきつい厄介な相手がいるのは事実です。

しかし、信頼され、成長し続ける人々は、この「批判」を「問題」「ダメ出し」ではなく、単なる「情報」として処理する「対応術」を知っています。

批判を成長のための「情報」へと変換する思考プロセスを実践しているのです。

その核となるのが、以下の3つの原則です。

原則1 批判は「人格攻撃」ではなく、「航路修正のヒント」と捉える（情報収集）

信頼される人は、厳しい言葉を人格攻撃として受け取らないと決めています。

1つ想像して下さい。あなたは目的地に向かう優秀なパイロットです。

あなた＝ゴールを目指すパイロット

上司や顧客＝安全な航路を指示する管制塔

批判やフィードバック＝「少し針路がずれていますよ」「この先の気流が悪いので高度を上げてください」という最適な航路への修正指示

優秀なパイロットは、管制塔からの指示に「なぜそんなことを言うんだ！」と感情的になりません。

それは安全に目的地へ到着するための不可欠な「情報」だと理解しているからです。仕事も同じです。

フィードバックは、あなたへの個人攻撃ではなく、より良い成果（目的地）にたどりつくための「航路修正のヒント」です。

冷静にその情報を収集し、次のアクションに活かすことを考えましょう。

私自身、ChatGPTのようなAIと対話することがよくあります。

たまに間違った回答が返ってくることがあり、そんなとき「違うよ、そういうことを言いたいんじゃない」と答えても、AIは決して感情的になりません。

AIは「大変失礼しました。ご指摘ありがとうございます。別のアイデアを出すために……や……について教えていただけますか」と質問をしてきます。

冷静に考えれば、AIにとってこれは最適解を導き出すための単なる「情報収集」プログラムに過ぎないのでしょう。AIに感情はないのですから、当然のことです。

ただ、その姿勢からは、感情に振り回される「弱さ」は感じません。

指示を与えている私を助けるために正確な情報を得てサポートすることに徹する。

映画『アイアンマン』の主人公トニーをサポートするジャービスのような「誠実さ」や「強さ」「聡明さ」を私は感じます。皮肉なことに、人間である私が「こうありたい」と願う理想の姿を、私はAIとの対話の中に見出してしまっているのかもしれません。

原則2 「自分への評価」と「やり方への評価」を切り離す（認知の切り分け）

次に重要なのが、心の中で「自分自身の価値」と「今回のやり方」を完全に切り離して考えることです。これを「認知の切り分け」と呼びます。

フィードバックを受けて心が傷つくのは、「自分の価値そのものが否定された」と錯覚してしまうからです。それは大きな間違いです。

あなたの経験や人間性は揺るぐことのない価値あるものです。フィードバックごときで傷ついたりはしません。

「傷ついた認定」を自分でしてしまうから傷ついてしまうのです。

ソフトがウイルスに感染したからといってパソコン本体を捨てますか？

あなた自身ではなく、「今のやり方」だけが指摘されているにすぎません。

パソコンに入っているソフトがウイルスに感染したとしても、パソコン本体を捨てる人はいませんよね。不具合のあるファイルやアプリを修正、削除したりするだけです。

これと同じように、上司があなたに何かを指摘してくるとき、それは「あなた自身（パソコン本体）」を否定しているのではなく、あくまで「今とっているやり方（ソフト）」に改善の余地があると言っているだけです。

今回のやり方は、「いくつもある方法の中から、とりあえず選んでみた選択肢のひとつ」にすぎません。状況に応じて柔軟に変えられる“操作方法の一例”であり、それがうまくいかなかったからといって、あなたという「本体」の価値が損なわれることは決してないのです。

このように、「やり方」と「自分自身」とを切り分けて考えられると、感情が過剰に反応することもなく、冷静にフィードバックを受け止められるようになり、「じゃあ、次は別の方法を試してみよう」と、前向きな改善に向かうことができるのです。

原則3 ノイズを削ぎ落とし、「改善点」だけを抜き出すイメトレ（認知編集）

受け取った批判の中から、行動につながる「要点」だけを的確に抜き出します。

これは、動画編集の作業に似ています。

相手から渡された動画素材（＝批判の言葉）を、次のように編集するイメージです。

【ミュート＆カット編集】不要な音と映像は、すべて削除する

まず、素材を再生する前に、相手のトゲのある声や感情的な音はミュートにしましょう。そして、相手の「言い方」や余計な修飾といった不要な映像シーンは、すべてカット編集してしまいます。これらは改善にはつながらないノイズです。

【切り抜き＆テロップ】要点だけを抜き出し、明確化する





次に、無音でカット編集された映像の中から「ここが一番重要」という改善点の部分だけを切り抜きます。その部分に「次回、UIは指標を3つに絞る」といった具体的なテロップ（＝改善アクション）を付けて、内容をはっきりとさせます。

このプロセスを経ることで、あなたの手元には「感情的なノイズが削ぎ落とされた、具体的なアクションプラン」という、短く分かりやすい動画だけが残るのです。

このように、感情的なノイズはミュート＆カットし、次につながる改善情報だけを抜き出して具体的なアクションに落とし込む。

この「編集力」こそが、批判を成長の糧に変えるための重要なスキルなのです。

（司 拓也 ： コミュニケーショントレーナー。声と話し方の学校「ボイス・オブ・フロンティア」代表）