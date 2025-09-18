東京株式（前引け）＝反発、米利下げと円安が追い風 東京株式（前引け）＝反発、米利下げと円安が追い風

１８日前引けの日経平均株価は前営業日比４８７円０５銭高の４万５２７７円４３銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は８億２３９０万株、売買代金概算は２兆２７２０億円。値上がり銘柄数は９４８、対して値下がり銘柄数は５６５、変わらずは１０５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過し、買い安心感が広がった。日経平均は大幅高で４万５３００円近い水準まで上値を伸ばし、取引時間中の史上最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による０．２５％の利下げ決定を受け、前日の米国株市場が景気敏感株を中心に上昇した流れを引き継いだ。利下げを見越した事前のドル売り・円買いのポジション調整の動きもあり、円相場が１ドル＝１４７円前後と前日夕時点に比べドル高・円安で推移したことも、自動車や半導体など輸出関連株を中心に追い風となった。中国による米エヌビディア＜NVDA＞製半導体の購入停止を巡る報道への反応は限定的だった。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>が高く、ディスコ<6146.T>やアドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>が値上がり。ＪＸ金属<5016.T>も水準を切り上げた。トヨタ自動車<7203.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>はしっかり。さくらインターネット<3778.T>がストップ高。レゾナック・ホールディングス<4004.T>、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>も値を飛ばした。半面、任天堂<7974.T>が安く、川崎重工業<7012.T>、ＩＨＩ<7013.T>が値下がり。東京電力ホールディングス<9501.T>、東京ガス<9531.T>も軟調だった。



