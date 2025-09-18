Ｔ字路s、メジャー1stアルバム『MAGIC TIME』リリース決定！ジャケットアートワークも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年4月、結成15年目にして待望のメジャーデビューを果たしたＴ字路s（読み：ティージロス）が、メジャー1stアルバム『MAGIC TIME』を11月12日にリリースすることが決定。併せて、ジャケットアートワークも公開された。

■バンドアレンジを中心としたあらたな表現に注目

アルバムには、お笑いコンビ・オズワルドが出演したMVがYouTubeで150万回超え再生を記録したデビューシングル「美しき人」、サッポロラガービール“赤星”ブランドムービーCMソングとして話題の2ndシングル「このままでいいのさbaby」、そしてＴ字路sの代表曲であり“人生の応援歌”として愛され続ける「泪橋」の新録バンドバージョンを収録。その他はすべて新曲で、全11曲が楽しめる。

サウンドプロデュースは全曲を佐橋佳幸が手掛け、これまでにないバンドアレンジを中心としたあらたな表現へと踏み出した意欲作となっている。

■Ｔ字路sがあらたな航海へ漕ぎ出す姿を表現

また、公開されたジャケットアートワークは、海をゆくふたりを描いたイラスト。夕暮れのような柔らかな空と波の上を進む姿が、Ｔ字路sがあらたな航海へ漕ぎ出す姿を象徴している。

Ｔ字路sは2025年夏、『FUJI ROCK FESTIVAL』『JOIN ALIVE』『MONSTER baSH』など大型フェスに出演し、11月からは自身初となる“バンド編成”での全国ツアーの開催も決定。これまで2人編成で活動してきたなか、次なるフェーズに突入する注目のタイミングだ。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

ALBUM『MAGIC TIME』

