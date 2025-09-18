ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

トレンドも体型カバーも叶う【ロキシー】のレディース用ラッシュガードセットがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


前後2WAYで着用できるノースリーブトップスと、ハイウエストのキュロットのセットアップ。トップスの肩部分はタックのデザインになっているので、二の腕をスッキリと見せてくれる。また、裾にはスリットを入れました。ショーツのウエストはフロントはフラット、バックはゴム仕様。裾にはデザインのポイントとしてドローコードをあしらった。くすみ系カラーでおしゃれな雰囲気をキープしつつ、水辺でも着用できるトレンド感あるアイテムだ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


ノースリーブトップスとハイウエストキュロットの組み合わせで、リゾートやプールにぴったりのセットアップになっている。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


前後2WAY仕様のトップスは、肩にタックが入っていて二の腕をすっきり見せるデザインに仕上がっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


ショーツのウエストは前がフラットで後ろはゴム仕様、裾にはドローコードが付いており快適な着心地を実現している。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


くすみ系カラーで落ち着いた雰囲気があり、水陸両用で普段使いにも対応するトレンド感のある一着となっている。