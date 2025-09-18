水辺でも街でも着まわせる万能ウェア！【ロキシー】のレディース用ラッシュガードがAmazonで販売中！
トレンドも体型カバーも叶う【ロキシー】のレディース用ラッシュガードセットがAmazonで販売中！
前後2WAYで着用できるノースリーブトップスと、ハイウエストのキュロットのセットアップ。トップスの肩部分はタックのデザインになっているので、二の腕をスッキリと見せてくれる。また、裾にはスリットを入れました。ショーツのウエストはフロントはフラット、バックはゴム仕様。裾にはデザインのポイントとしてドローコードをあしらった。くすみ系カラーでおしゃれな雰囲気をキープしつつ、水辺でも着用できるトレンド感あるアイテムだ。
ノースリーブトップスとハイウエストキュロットの組み合わせで、リゾートやプールにぴったりのセットアップになっている。
前後2WAY仕様のトップスは、肩にタックが入っていて二の腕をすっきり見せるデザインに仕上がっている。
ショーツのウエストは前がフラットで後ろはゴム仕様、裾にはドローコードが付いており快適な着心地を実現している。
くすみ系カラーで落ち着いた雰囲気があり、水陸両用で普段使いにも対応するトレンド感のある一着となっている。
