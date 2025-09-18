全国で展開する食品スーパー「ロピア」の県内2号店が新潟市にオープンしました。



■柿木哲哉記者

「開店と同時に多くのお客さんが入ってきました。ロピア マルダイ新潟店がいまオープンしました。」



新潟市中央区の本町通の商業施設内に18日にオープンした『ロピア マルダイ新潟店』。ロピアは首都圏を中心に120店舗以上を展開する食品スーパーで、県内ではフランチャイズ2号店となります。売り場の総面積は約1960㎡で、青果・精肉・鮮魚・惣菜・食品の5部門で商品を提供。



オープン日の18日は、スイーツや寿司などが人気を集めていました。



■買い物客

「お肉と大きいキウイと牛肉が楽しみです。」



アークランズとOICグループは今後、新潟・富山・石川の3県で10年後に1000億円の売り上げを目指すということです。